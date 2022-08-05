Нью-Йорк, США, , 00:20 — REGNUM Основные индексы американского фондового рынка завершили торги 4 августа разнонаправленно. В плюсе остался Nasdaq.

Фондовая биржа США Rafael Matsunaga

Так, к окончанию торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones понизился на 85,68 пункта (0,26%), до уровня 32 726,82 пункта. S& P 500 подешевел на символические 3,23 пункта (0,08%), до уровня 4151,94 пункта. Nasdaq к завершению дня поднялся на 52,42 пункта (0,41%), до уровня 12 720,58 пункта.

Фьючерсы на нефть WTI к концу дня подешевели на $2,88 (3,18%), до уровня $87,78 за баррель.

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Как сообщало ИА REGNUM, основные индексы фондового рынка США завершили торги 2 августа снижением.

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