Пекин, 5 августа, 2022, 00:20 — ИА Регнум. Представитель китайских военных заявил, что военные учения вокруг острова Тайвань являются сильным сдерживающим фактором для сговора между Соединенными Штатами и Тайваньским регионом, сообщает 4 августа агентство Синьхуа.

ВМС НОАК

Выразив сильное возмущение и несогласие с визитом спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань, представитель Министерства национальной обороны Китая Тань Кэфэй заявил, что Вооруженные силы Китая выполнят то, о чем они говорят.

Командование Народно-освободительной армии Китая (НОАК) на Восточном военном округе организовало совместные учения по боевой подготовке в водах и воздушном пространстве у острова Тайвань, которые включают атаки морских целей, удары по наземным целям и операции по контролю воздушного пространства, а также боевые стрельбы высокоточными боеприпасами.

Тань заявил, что Вооруженные силы Китая будут решительно защищать национальный суверенитет и территориальную целостность страны и никогда не оставят места для любых форм деятельности по продвижению «независимости Тайваня» и внешнего вмешательства.