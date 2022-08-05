Пекин, , 00:17 — REGNUM Немецкий дисконтный ритейлер Aldi South рассматривает возможность дальнейшего расширения бизнеса в Китае с планируемым открытием не менее 100 новых магазинов, сообщила местная деловая газета Handelsblatt, передает агентство Синьхуа.

«Китай был и остается одним из самых привлекательных рынков во всех областях», — цитирует газета слова управляющего директора Aldi China Романа Расингера .

На данный момент Aldi открыла 26 магазинов в Китае, все они расположены в крупнейшем городе страны Шанхае. Для Расингера дельта реки Янцзы с центром в Шанхае и населением 100 млн человек остается приоритетом в текущем плане развития бизнеса ритейлера. По его словам, только в Шанхае Aldi видит потенциал для открытия не менее 100 новых магазинов.

Компания планирует расшириться и в другие части Китая, но все еще оценивает, где разместить больше розничных магазинов Aldi, сказал Расингер Handelsblatt.

Aldi работает в Китае с 2017 года, когда начала заниматься электронной коммерцией через Tmall, одну из крупнейших китайских платформ онлайн-покупок. Компания открыла свои первые физические магазины в Шанхае в 2019 году, но продолжила заниматься электронной коммерцией через платформы социальных сетей, включая WeChat.

Расингер сказал, что он был впечатлен онлайн-рынком Китая, который предлагает персонализированные предложения, цифровой маркетинг, разнообразные каналы и быструю доставку.

Благодаря своим магазинам и ассортименту продукции Aldi адаптировалась к местным требованиям и ценовым ожиданиям, сообщил Handelsblatt Борис Планер, эксперт по розничной торговле World Global Style Network (WGSN).