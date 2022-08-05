Варшава, , 00:29 — REGNUM Поверенный в делах Белоруссии в Варшаве Александр Чесновский 4 августа был вызван в министерство иностранных дел Польши. Дипведомство выразило ему протест в связи с «репрессиями, которые власти Белоруссии продолжают проводить против журналистов и представителей гражданского общества». Об этом сообщил пресс-секретарь МИД Лукаш Ясина.

Польша

Польский МИД осудил приговор журналистке польского телеканала «Белсата» Ирине Славниковой, которую накануне осудили на пять лет заключения, а также июльский приговор журналистке «Белсата» Катерине Андреевой, которую приговорили к восьми годам лишения свободы.

«Осуждение журналистов на многолетнее заключение является нарушением прав человека и международных стандартов. Министерство иностранных дел Республики Польша требует от белорусских властей прекратить преследование журналистов, а также представителей польского меньшинства в Белоруссии и других представителей гражданского общества, немедленно освободить всех политзаключенных и снять с них политически мотивированные обвинения, под гнетом которых все ещë находится в том числе глава Союза поляков в Белоруссии Анжелика Борис», — говорится в заявлении польского МИДа.

Как сообщало ИА REGNUM, журналистку Ирину Славникову 3 августа приговорили к 5 годам колонии. Ее признали виновной в нарушении общественного порядка и создании экстремистского формирования. После объявления приговора премьер-министр Польши пообещал ответить на это решительными шагами на международном уровне.