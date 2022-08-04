Берлин, 5 августа, 2022, 00:11 — ИА Регнум. Чистая прибыль BMW в первом полугодии этого года выросла на 73,6% в годовом исчислении до рекордных 13,2 млрд евро ($13,5 млрд), сообщил немецкий автопроизводитель, передает агентство Синьхуа.

BMW

Полная консолидация совместного предприятия BMW (СП) с Brilliance China Automotive Holdings Ltd., по данным компании, дала положительный единовременный эффект в размере около 7,7 млрд евро. Еще в феврале немецкий автопроизводитель увеличил свою долю в BMW Brilliance Automotive Ltd. (BBA) от 50 до 75%.

Переоценка ранее принадлежащих акций BBA стала «основным фактором» финансового результата компании за первые шесть месяцев года, сказал финансовый директор Николас Питер.

Выручка в первом полугодии выросла на 19,1% в годовом исчислении до 65,9 млрд евро. Консолидация BBA также оказала положительное влияние на это развитие событий. По данным BMW, выручка новой китайской дочерней компании составила около 11 млрд евро.

В то же время объем продаж снизился до 1,16 млн автомобилей, что на 13,4% меньше по сравнению с рекордным уровнем предыдущего года. По словам автопроизводителя, на производство и поставки повлияли «продолжающиеся проблемы с поставками полупроводников и сбои в цепочке поставок».

Из-за спада продаж в первые шесть месяцев BMW снизила свои ожидания по поставкам в течение всего года, а её генеральный директор Оливер Ципсе предупредил о «нарастающем экономическом ветре в дополнение к продолжающемуся дефициту поставок».

Тем не менее BMW подтвердила свой финансовый прогноз на 2022 финансовый год, ожидая «значительно более высокой прибыли группы до налогообложения», чем в прошлом году, из-за полной консолидации BBA.