Люблин, Польша, 4 августа, 2022, 23:44 — ИА Регнум. 4 августа в Люблине (Польша) на стадионе «Арена Люблин» украинский футбольный клуб «Заря» якобы из Луганска (он давно уже не входит в состав Украины) в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА 2022/23 одержал минимальную победу над румынской командой «Университатя Крайова» со счетом 1:0.

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Единственный мяч на 55-й минуте встречи забил 20-летний украинский защитник Денис Нагорный после передачи Вячеслава Чурко. Желтые карточки получили Никушор Банку, Денис Нагорный, Михаил Капатина, Олег Данченко и Егор Назарина.

Составы команд:

«Заря»: Матцапура, Имереков, Батагов, Вантух, Данченко, Булеца, Чурко (Мишнев, 78’), Назарина, Кабаев (Лунев, 73’), Нагорный (Безбородько, 81’), Кристиан.

«Университатя Крайова»: Лазарь, Папп, Банку, Капатина, Силва, Крецу (Скречу, 65’), Матею, Иван, Рогульич (Баярам, 46’), Ханка (Ривалдиньо, 78’), Кольжич (Маркович, 78’).

Ответный матч пройдет в 11 августа в Крайове (Румыния) на стадионе «Йон Облеменко», а стартовый свисток прозвучит в 20:30 по московскому времени.