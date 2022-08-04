Нижегородская область, 4 августа, 2022, 23:24 — ИА Регнум. В приемный покой Сосновской ЦРБ доставлены две семьи в составе десяти человек, в том числе один ребенок с признаками отравления грибами. Об этом сообщил в своем telegram-канале министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов.

t. me/DavMelik Пластинчатые грибы

Определено, что в пищу отравившиеся люди употребляли грибы «зонтики» — относятся к пластинчатым грибам, добавил глава минздрава.

По уточненной информации, симптоматика отравления грибами выражены у четырех человек. Один из пострадавших находятся в состоянии средней степени тяжести. Реаниматолог больницы предприняла все необходимые действия для того, чтобы не усугублялся токсический эффект от отравления.

«Состояние здоровья всех обратившихся за медицинской помощью взято под непрерывное динамическое наблюдение. На место прибыла бригада Центра медицины катастроф вместе с главным токсикологом области», — заключил глава областного ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, не менее 13 человек погибли в течение недели в штате Ассам на северо-востоке Индии в результате отравления грибами в апреле текущего года. Всего в больницу поступило 39 пациентов, страдающих от различных симптомов после поедания диких и ядовитых грибов.

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