Скопье, , 23:17 — REGNUM В Северной Македонии за последние сутки в результате обследования 1890 образцов выявлено 844 новых случаев заражения коронавирусом. Также в стране зарегистрировано 815 случаев выздоровления и три летальных исхода. Об этом 4 августа сообщает министерство здравоохранения республики.

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Отметим, что, несмотря на угрожающую динамику, тестирование на коронавирус в стране проходит менее активно, чем в соседних Албании и Косово.

Уточняется, что с начала пандемии в стране выявлено уже 330 016 случаев заражения коронавирусом, общее число жертв COVID-19 достигло 9387, выздоровели 316 490 пациентов.

Активных случаев заражения в стране насчитывается 4139. Министр здравоохранения Северной Македонии Беким Сали ранее заявил, что коронавирус в стране еще не «умер», однако с 4 мая в республике отменили все коронавирусные ограничения.

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