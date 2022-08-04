Приштина, 4 августа 2022, 23:15 — REGNUM Лидер косовской оппозиционной партии Альянс за будущее Косово Рамуш Харадинай 4 августа в ходе заседания парламента Косово выступил с критикой правительства Альбина Курти.
Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, политик заявил, что Курти стал «пай-мальчиком» и теперь послушно выполняет все требования переговорщика ЕС на Западных Балканах Мирослава Лайчака.
Харадинай отметил, что ранее Курти был более самостоятелен и призвал его вернуть все назад.
Напомним, решение Альбина Курти на месяц отложить введение «режима взаимности» для Сербии позволило снизить напряженность на границе Центральной Сербии и Косово.
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