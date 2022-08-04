Приштина, Сербия, 4 августа, 2022, 23:15 — ИА Регнум. Лидер косовской оппозиционной партии Альянс за будущее Косово Рамуш Харадинай 4 августа в ходе заседания парламента Косово выступил с критикой правительства Альбина Курти.

Klankosova.tv Бывший премьер-министр Косово Рамуш Харадинай

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, политик заявил, что Курти стал «пай-мальчиком» и теперь послушно выполняет все требования переговорщика ЕС на Западных Балканах Мирослава Лайчака.

Харадинай отметил, что ранее Курти был более самостоятелен, и призвал его вернуть всё назад.

Напомним, решение Альбина Курти на месяц отложить введение «режима взаимности» для Сербии позволило снизить напряженность на границе Центральной Сербии и Косово.