Париж, , 22:40 — REGNUM Ubisoft назначила на должность ведущего сценариста проекта игры Beyond Good and Evil 2 Сару Арельяно, которая ранее работала в компании Blizzard в качестве нарративного дизайнера. Об этом 4 августа сообщает портал GamesRadar.

Beyond Good and Evil 2 Кадр из трейлера игры

«Моя очередь заняться этим», — написала Арельяно на своей странице в соцсети. В посте она разместила видео, в котором показала, как вносит исправления в своё резюме. Отметим, что ранее разработчик участвовала в реализации проектов World of Warcraft и Saints Row.

Напомним, Beyond Good and Evil 2 является одним из самых известных «долгостроев» в игровой индустрии. Ubisoft впервые анонсировала проект ещё 14 лет назад, 28 мая 2008 года. С тех пор компания неоднократно переносила релиз игры. В феврале 2022 года она сообщила, что несмотря на пять лет разработки Beyond Good and Evil 2 всё ещё находится в стадии предпроизводства.

