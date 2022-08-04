Ватикан, , 22:17 — REGNUM Встреча папы римского Франциска и патриарха Кирилла в Казахстане, о вероятности которой говорили в начале лета 2022 года, может состояться в сентябре 2022 года, отметили обозреватели итальянского Rai 4 августа.

Патриарх Кирилл и Папа Римский Франциск Patriarchia.ru

Издание сообщило о встрече главы отдела внешних церковных связей РПЦ митрополита Антония и секретаря Святого Престола по вопросам отношений с государствами кардинала Пола Ричарда Галлахера.

На встрече обсуждались актуальные вопросы двусторонних отношений.