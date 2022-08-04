Рига, 4 августа, 2022, 22:11 — ИА Регнум. Ложь латвийских властей вокруг монумента воинам-освободителям — это только часть лжи, на которой построен нынешний неофашистский режим Латвии, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в четверг, 4 августа.

Kalnroze Советские воины — освободители Риги. Памятник освободителям Риги

Как сообщалось ранее, мэр Риги Мартиньш Стакис соврал журналистам латвийских СМИ, заявив, что «Музей оккупации» оценил как не представляющий художественной ценности памятник освободителям Риги. Никакой оценки на предмет художественной ценности не проводилось, заявила директор музея Солвита Виба.

Читайте также: Мэра столицы Латвии уличили во лжи о памятнике освободителям Риги

«Понятно, что Памятник воинам-освободителям Советской Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков имеет не только историческую, но и непререкаемую художественную, культурную ценность. Но ложь латвийских властей вокруг этого монумента — это только часть лжи, на которой построен нынешний неофашистский режим Латвии. Ложью было голосование о независимости и выходе из СССР — его результаты были подтасованы. Ложью была вся аргументация в пользу вступления Латвии, как и её соседей Литвы и Эстонии, в Европейский союз и НАТО. Тогда заявлялось, что после того, как Латвия войдёт в эти западные союзы, ей будет легче изжить исторические комплексы в отношении России, а на деле это только развязало руки худшим радикально-националистическим, реваншистским силам в этой стране.

Так вот, говоря о монументе воинам-освободителям в Риге, надо помнить, что он является не только данью памяти героям Великой Отечественной войны, победившим германский и латышский нацизм тех времён, но и напоминанием о судьбе тех, кто хочет силой покорить другие народы. Этот памятник поставлен на той самой площади, на которой в феврале 1946 года по приговору военного трибунала Прибалтийского военного округа были повешены военные преступники: обергруппенфюрер СС Фридрих Эккельн, высший руководитель СС и полиции рейхскомиссариатов «Украина» и «Остланд», и шесть других руководителей нацистской администрации в оккупированной немцами Латвии. Так что если памятник в нарушение пакетного соглашения о выводе российских войск из Латвии от 1994 года будет снесён и русские Латвии и Россия это проглотят, то вскоре на этой площади добивающиеся сноса монумента латышские неонацисты, вполне вероятно, поставят памятник Эккельну и его соратникам», — отметил Михаил Демурин.