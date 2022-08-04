Тирана, 4 августа, 2022, 22:30 — ИА Регнум. В столице Албании 4 августа состоялась акция протеста, поводом к которому стало произошедшее 2 августа ненамеренное убийство купавшейся на пляже в городе Химара семилетней девочки Йонады Авдии полицейским на катере.

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, протестующие вышли с лозунгами «Убивает не лодка, а государство!». В ряды протестующих влились бывшие президенты Албании Сали Бериша и Илир Мета, возглавляющие Демократическую партию Албании и Партию свободы соответственно.

Протестующие потребовали отставки министра внутренних дел Албании Бледи Чучи и министра туризма Мирели Кумбаро, а Бериша и Мета прибавили к этому требование об отставке премьер-министра Албании Эди Рамы.