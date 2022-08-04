Лампедуза , Италия, 4 августа, 2022, 22:06 — ИА Регнум. Лидер итальянской «Лиги» Маттео Сальвини 4 августа посетил центр по приему нелегальных мигрантов на острове Лампедуза.

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Говоря о позиции правых партий в отношении миграции (в свете предстоящих парламентских выборов), Сальвини отметил, что в случае своей победы на выборах правые будут помогать тем, кто действительно бежит в Италию от войны и голода, но не тем, кто едет за лучшей жизнью и пособиями.

В период пребывания Сальвини на посту главы МВД Италии в 2018–2019 годах поток нелегальных мигрантов в страну снизился в восемь раз.