Вашингтон, , 22:04 — REGNUM Бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер займет должность пресс-секретаря Пентагона в ближайшие несколько недель, сообщает 4 августа Reuters со ссылкой на заявление министра обороны США Ллойда Остина.

Пентагон (сс) U.S. Department of Defense

Райдер придет на замену нынешнему пресс-секретарю Джону Кирби, который ранее этим летом стал координатором совета национальной безопасности Белого дома по стратегическим коммуникациям.

В данный момент Патрик Райдер занимает должность директора по связям с общественностью ВВС США.