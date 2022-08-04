Токио, 4 августа, 2022, 21:38 — ИА Регнум. Nintendo не планирует выпускать на рынок новые устройства в текущем финансовом году. Об этом 4 августа на своей странице в соцсети сообщил автор Bloomberg Такаши Мошидзуки со ссылкой на публикацию Nikkei.

Nintendo Switch

«Nikkei: в этом финансовом году, который заканчивается в марте 2023 года, не будет нового оборудования Nintendo», — написал Мошидзуки. При этом журналист отметил, что из статьи не вполне ясно, принадлежит это утверждение редакции Nikkei или президенту Nintendo Шунтаро Фурукаве, у которого издание взяло интервью.

Редакция портала Game Informer отметила, что, таким образом, поклонники Nintendo, ожидавшие, что в 2022 году компания выпустит консоль, известную под кодовым названием Switch Pro, будут разочарованы.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что Nintendo продала в мире уже более 111 млн консолей Switch. При этом отмечается, что общий объём продаж по сравнению с предыдущим периодом снизился на 22,9%.