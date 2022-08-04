Бухарест, 4 августа, 2022, 21:40 — ИА Регнум. В ряде регионов Румынии участки крупнейшей водной артерии страны — реки Дунай обмелели до критического уровня. Об этом 4 августа сообщает бухарестский телеканал Digi24.

Цитата из м/ф «Летучий корабль». Реж. Гарри Бардин. 1979. СССР «Жизнь моя жестянка...»

Согласно официальной информации, на этих территориях появилось множество песчаных островов. В районе Калафата (уезд Долж на юго-западе страны) на поверхности оказались десятки затонувших в различное время судов.

Как утверждают экологи и синоптики, сложившаяся ситуация вызвана аномальным повышением температуры воздуха в регионе.