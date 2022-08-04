Милан, Италия, , 21:08 — REGNUM Правые партии Италии в случае победы на выборах инициируют переход к прямым выборам президента страны, сказано в подготовленном правыми общем манифесте, передают национальные СМИ 4 августа.

Джорджа Мелони, Маттео Сальвини и Сильвио Берлускони Quirinale.it

Сейчас формального главу государства выбирают депутаты обеих палат парламента и представители властей регионов.

Как сообщалось ранее, премьер-министр Италии Марио Драги после ряда скандалов в коалиционном правительстве подал в отставку. Предполагается, что досрочные выборы пройдут 25 сентября.

По данным социологов, победу на выборах одержат правоконсервативные партии Джорджи Мелони, Маттео Сальвини и Сильвио Берлускони. Их совокупный рейтинг составляет около 45−50%.