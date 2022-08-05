Вашингтон, 4 августа, 2022, 21:05 — ИА Регнум. Администрация президента США Джо Байдена отложила регулярный испытательный запуск межконтинентальной баллистической ракеты ВВС Minuteman III во избежание эскалации напряженности в отношениях с Пекином, сообщает 4 августа газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Ракета

Отмечается, что данное решение Белый дом принял на фоне демонстрации Китаем силы вблизи Тайваня после визита на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси.

Один из собеседников издания уточнил, что испытания ракеты в США могут быть отложены ориентировочно на десять дней. Представители Пентагона не дали оперативного комментария по данному вопросу.