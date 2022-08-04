Ереван, 4 августа, 2022, 21:28 — ИА Регнум. Воспользовавшись резким обострением обстановки вокруг Нагорного Карабаха, прозападные силы в Армении будут стараться разжечь неприязнь в стране к российским миротворцам и к России в целом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 4 августа заявил политолог, член экспертного клуба «Глас народа» (Армения) Арман Гукасян.

Gov.am Никол Пашинян

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«Как и ожидалось, многие прозападные силы в Армении уже поспешили обвинить российских миротворцев и Россию в этих столкновениях. Цель этих сил — дискредитировать российских миротворцев и Россию в глазах армянского общества и в целом. Эти армяне льют воду на мельницу Турции, которая также хочет расставить свои миротворческие силы в Арцахе. Подобная политика вытекает из интересов западных стран, которые делают всё, чтобы открыть второй фронт для России в Закавказье. Сейчас армянской общественности не нужно поддаваться информационным провокациям, которые направлены против российских миротворцев и России, так как это будет против интересов самой Армении», — сказал эксперт.

Напомним, азербайджанская армия в последние четыре дня обстреливает армянские позиции и предпринимает попытки перейти линию соприкосновения. 4 августа премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о «попустительстве» российского миротворческого контингента действиям азербайджанских войск.