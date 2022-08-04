Новосибирск, , 21:06 — REGNUM В Новосибирске были случаи, когда на некорректные высказывания в свой адрес таджикская диаспора обижалась и реагировала. Но когда в убийстве девушки, возможно, замешан их соотечественник — они делают вид, что «ничего не произошло». Депутат совета депутатов Новосибирска Ростислав Антонов в интервью ИА REGNUM осудил бездействие таджикской диаспоры после трагедии с 17-летней девушкой.

Как вы считаете, обладает ли диаспора реальным механизмом влияния на своих граждан?

Ростислав Антонов: Если бы уважаемый господин глава диаспоры Национально-культурной автономии таджиков Минходжидин Каримов, вместо того, чтобы регистрировать общественную организацию и сидеть во всех советах по межнациональным отношениям, зарегистрировал бы ОО «Солнышко» и занимался садоводством, разводил гусей или просто организовал праздники, то вопросов к нему бы не было.

Однако человек взял на себя тяжкий груз представлять свой народ в органах государственной власти Российской Федерации. Поэтому естественно, что к нему возникают вопросы, которые он почему-то игнорирует.

В Новосибирске были случаи, когда обижалась сама таджикская диаспора на некорректные высказывания. Тогда они проявляли большую активность. Но сейчас, когда в преступлении оказался, возможно, замешан их соотечественник, все разошлись в разные стороны. Словно ничего не произошло и они этого человека не знают. Это безобразие.

Если вы получаете меры поддержки от органов государственной власти России, то будьте любезны нести за это ответственность. Это во-первых. Во-вторых, если же вы не можете нести ответственных за своих земляков, значит, надо распускать организацию, и заниматься тем, в чем вы компетентны.

ИА REGNUM: Изменится ли отношение к трудовым мигрантам из Средней Азии в Новосибирске после этой трагедии?

Ростислав Антонов: Думаю, что не изменится. Отношение к мигрантам из Средней Азии, в принципе, достаточно настороженное. Статистике МВД России фиксирует увеличение количества правонарушений, в которых подозреваются трудовые мигранты. Естественно, люди обеспокоены этой ситуации.

Необходимо предпринимать меры для изменения отношения к стране пребывания со стороны гостей России в целом и Новосибирской области в частности. А также отношение новосибирцев к мигрантам из Средней Азии. Это длинный и сложный путь, который нам предстоит пройти.

На самом деле, очень многое зависит от самих мигрантов и от усилий, которые они прилагают во время пребывания в России. В частности, они должны знать русский язык и неукоснительно соблюдать законы страны. В-третьих, мигранты должны знать и уважать обычаи, и культурные особенности нашей страны. Это важно.

Эти нехитрые правила позволят избежать множество ненужных конфликтов. А через какое-то время улучшат наше отношение друг к другу.

Национальные культурные автономии и диаспоры могли бы сыграть в этом процессе положительную роль. Пока, к сожалению, этого не происходит.