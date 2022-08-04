Франкфурт-на-Майне, Германия, 4 августа, 2022, 20:10 — ИА Регнум. Завтра, 4 августа, во Франкфурте-на-Майне на стадионе «Коммерцбанк-Арена» состоится первый матч первого тура немецкой Бундеслиги сезона 2022/23 «Айнтрахт» — «Бавария». Стартовый свисток прозвучит в 21:30 по московскому времени.

ФК Бавария Мюнхен

В последний раз «Айнтрахт» встречался с «Баварией» 26 февраля 2022 года в матче 24 тура чемпионата Германии по футболу. Та игра завершилась минимальной победой мюнхенской команды, а единственный мяч на 71-й минуте забил 26-летний фланговый нападающий сборной Германии Лерой Сане после передачи Йозуа Киммиха.

Ранее сообщалось, что туринский «Ювентус» согласовал условия контракта с 29-летним фланговым нападающим «Айнтрахта» и сборной Сербии Филипом Костичем, который по итогам прошедшего сезона был признан лучшим игроком Лиги Европы УЕФА 2021/22.