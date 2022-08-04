Брянск, 4 августа, 2022, 20:12 — ИА Регнум. Украинские боевики выпустили ракету из установки «Точка-У» по селу Климово (Климовский район, Брянская область), написал 4 августа глава региона Александр Богомаз в своём телеграм-канале.

Bryanskobl.ru Александр Богомаз

Ракета была сбита ПВО ВС РФ, но её осколки «попали на объекты гражданской инфраструктуры». Несколько домов, а также здание школы получили повреждение. Также осколками задеты зерновой приёмник хлебопредприятия и автомобиль.

Александр Богомаз «Среди гражданского населения есть двое пострадавших, которые получили лёгкие осколочные ранения».

Ранеными занимаются врачи, а на месте случившегося работу ведут оперативные службы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце июля СКР возбудил очередное уголовное дело из-за обстрела украинскими боевиками села Ломаковка в Брянской области.

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