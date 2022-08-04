Нижний Новгород, 4 августа, 2022, 19:34 — ИА Регнум. Сотрудника центра по противодействию экстремизму управления МВД по Нижегородской области уволили за игнорирование жалоб граждан на посты с признаками экстремизма и дискредитации Вооружённых сил России, передают региональные СМИ.

Tacinskaya.ru МВД РФ

Отмечается, что проработавший в Центре «Э» чуть больше года 24-летний лейтенант не регистрировал обращения или же отвечал заявителям формальными отписками, либо уверял руководство правоохранительного ведомства, что поступившие жалобы не стоят того, чтобы их рассматривать.

Служба собственной безопасности полицейского ведомства заметила низкую эффективность работы молодого сотрудника и провела внутреннюю проверку, результаты которой направила в следственный комитет.

В итоге саботировавшего борьбу с экстремизмом и фейками в соцсетях полицейского уволили за грубое нарушение служебной дисциплины.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела за сокрытие информации.