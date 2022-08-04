София, , 19:30 — REGNUM Временное правительство Болгарии объявило о намерении выделить 70,5 млн левов ($36 млн) на организацию внеочередных выборов в Народное собрание (парламент) страны, пишет 4 августа сообщает софийская газета «Факты».

Выборы

Согласно официальной информации, соответствующие средства будут выделены из государственного бюджета.

«Мы готовы предоставить деньги для обеспечения работы Центральной избирательной комиссии о введении видеонаблюдения на избирательных участках, а также при заключении договоров на материально-техническое обеспечение специализированных устройств для электронного машинного голосования и других материалов, а также сопутствующих мероприятий», — говорится в заявлении технического правительства страны.

Предполагается, что выборы в высший законодательный орган Болгарии состоятся 2 октября 2022 года.

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