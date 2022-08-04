Москва, , 17:44 — REGNUM В «обозримом будущем» станет известно о новом назначении бывшего главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина, сообщил 4 августа журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дмитрий Рогозин Government.ru

Отвечая на вопрос, решён ли вопрос о новой должности бывшего главы Роскосмоса, Песков сказал, что «пока нет» и что судьба Рогозина «в обозримом будущем» прояснится — тогда об этом узнают и граждане.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Рогозин был освобождён от должности главы Роскосмоса в середине прошлого месяца с перспективой его устройства на новый пост. Роскосмос возглавил Юрий Борисов.

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