Рига, , 17:32 — REGNUM Посольство России в Латвии опубликовало на своей странице в соцсетях комментарий к решению комиссии парламента Латвии по иностранным делам признать РФ «государством, поддерживающим терроризм».

Латвия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Этот антироссийский манифест, изобилующий откровенным враньем и набившими оскомину штампами, не имеет ничего общего с реальностью и является очередной грубой провокационной выходкой латвийских законодателей», — говорится в комментарии.

По мнению российских дипломатов, таким образом местные политики стремятся заработать дополнительных политических очков перед октябрьскими выборами в национальный парламент: «В своем неуемном стремлении насолить России и угодить заокеанским кураторам местные сторонники «языка вражды» хватаются за любую возможность, не чураясь откровенных подтасовок и лжи».

Посольство выразило надежду, что в рядах латвийских парламентариев остались здравомыслящие и ответственные люди, которые отдают себе отчет, к каким последствиям может привести поддержка принятого комиссией решения.