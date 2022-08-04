Лондон, 4 августа, 2022, 17:32 — ИА Регнум. Сотни работников Amazon в Великобритании протестуют из-за низкой заработной платы, что является последним из серии инцидентов с недовольными сотрудниками компании. Об этом 4 августа сообщает Reuters со ссылкой на данные профсоюза GMB.

SounderBruce Магазин Amazon

Доминирующая на рынке розничной онлайн-торговли компания Amazon за последний год столкнулась с критикой со стороны работников во многих странах. В основном сотрудники жалуются на низкую оплату и условия труда.

«Amazon продолжает отвергать сотрудничество с профсоюзами, которое помогло бы обеспечить лучшие условия труда и справедливую оплату. Их краткосрочные контракты ущемляют права работников», — заявили представители профсоюза.

Более 800 работников на складе в Тилбери на юго-востоке Англии ушли с работы 3 и 4 августа, требуя повышения заработной платы, чтобы справиться с ростом расходов на жизнь.

Компания, насчитывающая 70 тысяч работников в Великобритании, пообещала увеличить начальную зарплату лишь на один фунт — с 10,50 фунтов в час до минимального уровня в 11,45 фунтов. При этом профсоюз требовал поднять зарплату на два фунта.