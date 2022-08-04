Вашингтон, 4 августа, 2022, 17:25 — ИА Регнум. В США за последнюю неделю увеличилось количество граждан, обращающихся за пособиями по безработице. Данная статистика свидетельствуют о некотором смягчении рынка труда, хотя финансовая обстановка в стране остается напряженной, сообщает 4 августа Reuters.

Дарья Драй ИА REGNUM Флаг США

Согласно данным министерства труда США, количество первичных обращений за пособиями за последнюю неделю выросло на 6 тысяч и составило 260 тысяч. При этом ранее опрошенные изданием экономисты прогнозировали, что эта цифра составит 259 тысяч.

Напомним, что несмотря на то, что рост числа обращений за пособием растет, количество безработных в США остается низким. Федеральная резервная система повышает затраты по займам в попытках снизить спрос на рабочую силу и, в конечном счете, снизить инфляцию до целевого уровня в 2%.