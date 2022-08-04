Москва, 4 августа, 2022, 16:54 — ИА Регнум. Законопроект, направленный на декриминализацию отдельных деяний в сфере предпринимательской деятельности, разработал Минюст.

40.мвд.рф Уголовный кодекс РФ

Соответствующий документ размещен для общественного обсуждения.

В частности, предлагается исключить уголовную ответственность за осуществление предпринимательской деятельности без регистрации путем внесения соответствующих изменений в диспозицию статьи 171 «Незаконное предпринимательство» Уголовного кодекса РФ.