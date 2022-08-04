Москва, 4 августа, 2022, 16:54 — ИА Регнум. Хранение сбережений в юанях выглядит привлекательным только на первый взгляд. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 4 августа заявил доцент департамента «Корпоративные финансы и корпоративное управление» финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко.

Xuexueyingwen.com Юань

«Что касается вопроса сбережения и приумножения накоплений в юанях, то это только на первый взгляд выглядит привлекательным. С 2014 года доля юаня в структуре золотовалютных резервов России постепенно возрастает и на сегодняшний день составляет до 17,1% (на 1 января 2022 года), — сказал он. — С другой стороны, необходимо знать, что фактически обменный курс юаня устанавливается директивно Народным Банком Китая. Сейчас цена юаня по отношению к рублю начиная с 10 марта падает и уже снизилась вдвое. Кто купил валюту Поднебесной с 10 марта, продолжают фиксировать убытки. Также обращаю внимание на снижение доходности по вкладам в юанях. Вкладчики, планировавшие заработать на депозитах в юанях, очень разочарованы. Ставки по вкладам в юанях в марте составляли 8%, в апреле — 2%, сейчас – 1%».

Щербаченко подчеркнул, что по доходности вклад в юанях проигрывает вкладам в рублях почти в четыре-пять раз.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным на 3 августа, рубль немного снизился к доллару, при этом вырос к евро и юаню.