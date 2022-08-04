Москва, 4 августа, 2022, 16:53 — ИА Регнум. Пока в РФ наблюдается вымывание наличных из обращения, но если будет расти налоговая нагрузка, а власти откажутся от налогового режима для самозанятых, то доля наличных в экономике может снова начать увеличиваться. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 4 августа заявил руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов.

Иван Шилов ИА REGNUM Банковские карты

«Тенденции по увеличению доли наличных в экономике могут сформироваться в случае роста налоговой нагрузки, отказа от налогового режима самозанятых и так далее, что побудит часть предпринимателей искать варианты для выхода в тень, — сказал Цыганов. — В этом случае можно ожидать как роста выплат зарплат в конвертах, так и попыток минимизировать бухгалтерскую фиксацию официальной прибыли. Понятно, что перебои в деятельности платежных карт, систем перевода средств и платежей также могут вызвать недоверие к безналичным платежам. Этот риск беспокоил население весной 2022 года на фоне прекращения деятельности части платежных систем в России».

При этом он подчеркнул, что при сохранении существующих тенденций в экономике в средне- и долгосрочной перспективе доля наличных будет сокращаться и далее.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что в РФ может снизиться популярность банковских карт, но не безналичных платежей.