Москва, 4 августа, 2022, 16:37 — ИА Регнум. Советский Союз в ходе Второй мировой войны разгромил нацизм, приходится напоминать об этом руководству НАТО, которое пугает Европу Россией.

Government.ru Дмитрий Медведев

Об этом 4 августа написал заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев в своём телеграм-канале.

После заявления генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что недопустимо, «чтобы Россия победила» в конфликте на Украине, который «со времён Второй мировой является самым опасным моментом для Европы», Медведев написал:

«У него плохая память. Забыл, кто победил тогда, во Второй мировой войне. История повторится».