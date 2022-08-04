Приштина, , 16:40 — REGNUM Албанские сепаратисты в Косово решительно настроены реализовать анонсированные меры «взаимности» с Сербией начиная с 1 сентября. Об этом заявил премьер-министр Косово Альбин Курти 4 июля, выступая в парламенте.

Альбин Курти Kryeministri-ks.net

Меры подразумевают прекращение действия сербских документов, удостоверяющих личность, и сербских автомобильных номеров на территории сепаратистского образования.

По словам Курти, в этом его полностью поддерживают США и ЕС.

«Может быть, и сейчас существует напряжение, но мы настроены решительно. В обстоятельствах, в которых мы находимся, мы приняли правильное решение, и мы пользуемся полной американско-европейской поддержкой. Решения вступят в силу 1 сентября», — процитировал телеканал РТС ответ Курти на критику оппозиционных депутатов, которые считают, что Приштина не должна была откладывать применение ранее принятых решений.

Курти добавил, что решение о переносе применения нового закона было принято из-за «ужасной дезинформационной кампании Сербии».

Напомним, что в сентябре 2021 года албанские сепаратисты попытались применить «режим взаимности» по отношению к регистрационным номерам Республики Сербии и заставить сербов перерегистрировать свои автомобили в системе сепаратистского Косово. Это вызвало массовые протесты сербов, после чего делегации Белграда и Приштины договорились в Брюсселе о временном использовании так называемых стикеров, за которыми сербы в Косово и Метохии будут прятать сербскую государственную символику на своих номерах. С 1 августа 2022 года Приштина попыталась запретить использование сербских документов на территории Косово, что также вызвало волнения. По рекомендации посольства США, сепаратистские власти решили перенести начало применения новых правил на 1 сентября.