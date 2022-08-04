Джакарта, , 16:16 — REGNUM Министерство иностранных дел Индонезии заявило, что подготовило превентивные меры для граждан Индонезии на Тайване после запуска Китаем ракеты Dongfeng, сообщает CNN Indonesia.

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«Надеюсь, не будет никакой эскалации и даже вооруженного конфликта. Однако у торгового представительства Индонезии на Тайване уже есть стандартная операционная процедура для чрезвычайных мер», — сообщил представитель министерства иностранных дел Индонезии Теуку Фаизашах.

Министерство обороны Тайваня объявило, что китайские военные запустили в общей сложности 11 баллистических ракет вблизи северного, южного и восточного побережий Тайваня.

Как сообщало ИА REGNUM, Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) предупреждает, что нестабильность, вызванная напряженностью в Тайваньском проливе, может привести к просчетам, серьезной конфронтации, открытому конфликту и непредвиденным последствиям между крупными державами.

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