Бухарест, 4 августа, 2022, 15:57 — ИА Регнум. Масштабный пожар произошел на территории комплекса Национальной оперы в столице Румынии Бухаресте. Об этом 4 августа сообщает бухарестская газета Jurnalul.

Niklas Freidwall Пожар

По предварительным данным, загорелись технические постройки. Есть данные о том, что огонь перекинулся на основной комплекс.

К месту происшествия прибыли несколько подразделений пожарной охраны и сил быстрого реагирования (SMURD).

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