Бухарест, 4 августа, 2022, 15:53 — ИА Регнум. Высокопоставленный чиновник Антикоррупционной комиссии при МВД Румынии был задержан по обвинению в получении крупной взятки. Об этом 4 августа сообщает бухарестская газета Jurnalul.

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По версии следствия, некий Даниэль Киприан Асаначе-Дамиан якобы неоднократно требовал от ряда местных бизнесменов деньги за прекращение ранее возбужденных уголовных дел.

Сообщается о том, что чиновника задержали с поличным.

Напомним, ранее правительство Румынии объявило о реализации масштабной компании по борьбе со взяточничеством.

Только за последние два месяца в стране к различным срокам тюремного заключения приговорены по соответствующим обвинениям до 50 представителей власти.