Донецк, 4 августа, 2022, 15:52 — ИА Регнум. Украинские нацисты снова обстреляли из артиллерии Куйбышевский и Кировский районы Донецка. Об этом 4 августа сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Mil.gov.ua Обстрел

Отмечается, что ВСУ произвели новый обстрел Куйбышевского и Кировского районов Донецка в 15:30 (совпадает с мск) и в ходе него по городу было выпущено десять снарядов калибра 152 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что киевские боевики обстреляли Кировский район Донецка.