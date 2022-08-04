Кемерово, 4 августа, 2022, 15:41 — ИА Регнум. Не только Украина, но ряд других стран настроены против России, «поэтому мы все должны объединиться». Такое мнение высказал участник боевых действий на Северном Кавказе из Кузбасса Юрий Еремин.

Иван Шилов ИА REGNUM Военная спецоперация на Украине

«Так как я сам служил и воевал, я верю в нашу армию, — сказал Еремин. — Если что, все мы, как один, встанем за Россию».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что силы Донецкой Народной Республики контролируют посёлок Пески на 70%.