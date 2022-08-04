Донецк, 4 августа, 2022, 13:35 — ИА Регнум. Посёлок Пески под Донецком уже на 70% контролируется силами ДНР. Об этом заместитель командира 11-го отдельного гвардейского мотострелкового Енакиево-Дунайского полка Народной милиции ДНР Илья Емельянов сообщил 4 июля в эфире Первого канала.

Иван Шилов ИА REGNUM Донецкая народная Республика

«70% пункта Пески под нашим контролем», — сказал Емельянов.

Военный рассказал, что посёлок освободили от основных украинских сил. В населённом пункте много подвалов, частные дома превращены в военный гарнизон, под домами прорыта сеть окопов, поэтому зачистка идёт «не спеша».

Посёлок находится у окраины Донецка в районе аэропорта. Из него украинские военные регулярно обстреливали город.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 августа заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов заявил, что Пески освобождены наполовину.

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