Лондон, 4 августа, 2022, 15:36 — ИА Регнум. Банк Англии на заседании 4 августа повысил базовую процентную ставку на 50 базисных пунктов — до 1,75% с 1,25%, сообщили в пресс-службе регулятора.

(сс) Adrian Pingstone Здание Банка Англии

Так, Банк Англии повысил базовую процентную ставку максимальными темпами впервые с 1995 года.

Кроме того, ставка находится на максимальном уровне с декабря 2008 года, когда она составляла 2%.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Банк Англии предупредил, что Великобритании грозит рецессия с падением производства на 2,1%.