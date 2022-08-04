Москва, 4 августа, 2022, 15:33 — ИА Регнум. Пожар склада в Подмосковье не создал риски дальнейшей работы компании Ozon. Об этом 4 августа сообщается в официальном телеграм-канале маркетплейса.

Иван Коновалов ИА REGNUM Пожар на складских помещениях в селе Петровское городского округа Истра Подмосковья

«Разумеется, точных сумм ущерба пока нет, но понимаем, что рисков для нашей работы нет. И уже решаем вопрос о компенсации со страховщиками», — сказано в сообщении компании.

Компания отмечает, что товары и оборудование на складе было застраховано на 11 млрд рублей и еще 1 млрд составляет сумма страховки ответственности организации на тот случай, если пострадают люди или их имущество.

«Так что работали, работаем и будем работать: принимать товары от вас, доставлять заказы покупателям, вовремя рассчитываться со всеми контрагентами», — заявил маркетплейс.