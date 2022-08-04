Волгоград, , 16:00 — REGNUM Уголовное дело о нарушении правил дорожного движения возбуждено в отношении 34-летнего водителя грузовика, спровоцировавшего смертельное ДТП в Дубовском районе Волгоградской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 4 августа в пресс-службе регионального УМВД.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным следствия, днём 1 августа мужчина на грузовом автомобиле с полуприцепом на 643 км автодороги Сызрань — Саратов — Волгоград выехал на полосу встречного движения и столкнулся с легковыми Ford Focus и BMW.

На месте скончались три человека — два пассажира иномарок и водитель Ford. Водителя BMW и двух пассажиров-подростков легковых автомобилей госпитализировали с травмами различной степени тяжести.

По ходатайству следствия, водителя грузовика заключили под стражу.

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