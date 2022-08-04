Таллин, , 15:21 — REGNUM

Рене Магритт. Голубое кино. 1925

В четверг, 4 августа, правительство Эстонии увеличило объем фонда Film Estonia на 3,4 млн евро до 5,4 млн евро. Об этом сообщила пресс-служба правительства по итогам заседания.

Министр культуры Пирет Хартман сообщила, что средства пойдут на компенсацию части расходов зарубежных кинематографистов при съемках на территории республики. «Интерес к Эстонии среди зарубежных кинопроизводителей резко вырос, и увеличение объема фонда дает толчок к тому, чтобы вывести нашу кинокультуру на мировой уровень», — добавила она.

По словам Хартман, Film Estonia способствует созданию рабочих мест и помогает привлечь в экономику Эстонии еще больше зарубежных инвестиций, что крайне необходимо для выхода из кризиса.

Министр экономики Кейт Пентус-Розиманнус отметила, что кинопроизводители очень заинтересованы в том, чтобы приезжать в Эстонию с крупными или небольшими проектами. По ее словам, нетто-влияние для экономики Эстонии составит по меньшей мере 8 млн евро.

Схожие с фондом Film Estonia программы частичного покрытия расходов зарубежных кинематографистов широко распространены во всем мире. Средства для однократного увеличения фонда Film Estonia выделены из правительственного резерва.