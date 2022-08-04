Молдавия, , 15:15 — REGNUM Партия «Действие и солидарность» (ПДС), ставшая правящей в Молдавии год назад, не выполнила 12 обещаний, данных во время предвыборной кампании. Об этом 4 августа в соцсети Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявил лидер партии «Шор» Илан Шор.

Илан Шор Чурбан

«Обещали минимальную пенсию в размере 2 000 леев в месяц для каждого пенсионера — ложь!», — заявил политик в видеообращении.

Он также заявил о невыполнении властями обещаний увеличить зарплаты учителям, «деполитизировать» Центризбирком и проводить назначения на государственные должности на основании честных конкурсов.

«Обещали прозрачность при принятии решений и расходовании государственных денег. Даже речи быть не может», — добавил Шор.

Политик отметил, что сельскому хозяйству грозит уничтожение, хотя, лидеры ПАС обещали, что оно будет высокопроизводительным. Он добавил, что нет обещанных хороших международных отношений, коррупция сохранилась, а вместо сокращения расходов на аппарат президента, их увеличили.

«PAS — это одна большая ложь, это кусок вранья, — заявил Шор. — Народ Молдавии выкинет вас на мусор. Поэтому лучше уходите по-хорошему».

Напомним, Ранее Шор призывал оппозиционные силы Молдавии объединиться, чтобы «снести» действующую власть.

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