Москва, 4 августа, 2022, 15:10 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза РФ осудил обострение конфликта в Нагорном Карабахе, сообщил 4 августа официальный представитель российского лидера Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

«Была обсуждена ситуация, связанная с обострением армяно-азербайджанского конфликта. Была подчеркнута настоятельная необходимость выполнения всех положений трехстороннего договора», — сказал Песков журналистам.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин 4 августа проводит оперативное совещание с членами Совета безопасности РФ.

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