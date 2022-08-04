Москва, 4 августа, 2022, 15:04 — ИА Регнум. Союз конькобежцев России будет переименован в Федерацию конькобежного спорта России. Об этом 4 августа заявил глава организации Николай Гуляев.

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«Новое название — Федерация конькобежного спорта России. Его утвердит конгресс в сентябре», — приводит слова Гуляева ТАСС.

Он добавил, что это связано с требованиями Министерства юстиции РФ.

Напомним, в начале июня Гуляев стал президентом Союза конькобежцев России, сменив на этом посту Алексея Кравцова.