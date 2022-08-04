Кировск, ЛНР, , 15:00 — REGNUM После подписания соглашения о сотрудничестве с городом Кировском в ЛНР губернатор Иркутской области Игорь Кобзев вручил ключи от спецтехники сотрудникам коммунальных предприятий, сообщает 4 августа телеграм-канал правительства Приангарья.

Кировск. губернатор Иркутской области Игорь Кобзев вручил ключи от спецтехники сотрудникам коммунальных предприятий Правительство Иркутской области

Город получил илососную машину, самосвал, оснащенный краном-манипулятором КамАЗ, мусоровоз и малогабаритный погрузчик. Всего планируется передать 13 единиц техники.

«Жители Иркутской области передают вам слова поддержки. Вы пережили непростой период. Мы протягиваем руку помощи, сегодня подписав соглашение с Викторией Ивановной Сергеевой при участии Председателя Правительства Луганской Народной Республики Сергея Ивановича Козлова. Мы определили план дальнейшего развития вашей территории. Он будет действовать не один год, поэтому все плановые показатели, которые мы для себя наметили, мы, конечно же, будем исполнять», — обратился к кировчанам Игорь Кобзев.

В рамках визита делегация Приангарья передала также гуманитарную помощь для жителей города.

Как сообщало ИА REGNUM, решение о том, что Иркутская область берет шефство над городом Кировском, обнародовано накануне, 3 августа 2022 года.

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