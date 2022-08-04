Донецк, 4 августа, 2022, 14:50 — ИА Регнум. Куйбышевский и Кировский районы Донецка подверглись обстрелам украинских нацистов. Об этом 4 августа сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Mil.gov.ua Обстрел

Уточняется, что обстрел Куйбышевского и Кировского районов Донецка со стороны ВСУ были зафиксированы в 14:45 (совпадает с мск) и в ходе него по городу было выпущено десять снарядов калибра 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее факт обстрела здания драматического театра в Донецке со стороны украинских нацистов поручил зафиксировать и расследовать председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.